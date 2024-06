Angélica Rivera además de estar negociando su regreso a las telenovelas, fue vista en un concierto de Yuri.

Angélica Rivera asistió al concierto que Yuri ofreció el pasado 23 de junio en el Centro Martin Marietta para las Artes Escénicas, en Carolina del Norte en los Estados Unidos.

La actriz mexicana -de 54 años de edad- fue vista en primera fila junto a su hija Fernanda Castro -de 25 años de edad- disfrutando del espectáculo.

La revista TVyNovelas, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video que muestra a Angélica Rivera cantando con ganas una canción de Yuri.

Resulta que Angélica Rivera asistió al espectáculo que Yuri -de 60 años de edad- ofreció en Carolina del Norte, luego de haber anunciado su separación laboral de Cristian Castro -de 49 años de edad.

Desde la primera fila y sin importar quién la viera, la actriz mexicana cantaba a todo pulmón La Maldita Primavera, de esto hablamos:

Queda claro, Angélica Rivera no tiene ningún problema con Yuri, pese a que está anunció que su gira con Cristian Castro está a punto de llegar a su final.

Pese al éxito de la gira de Yuri y Cristian Castro, la cantante anunció al programa Al Rojo Vivo que ésta no se extenderá como originalmente estaba planeado.

Esto porque Cristian Castro, quien en los últimos meses ha acaparado titulares por su vida amorosa, ya no quiso seguir y según la cantante nadie le dio explicaciones.

“Cristian, pues ya no quiso seguir la gira no entiendo por qué, la empresa que nos contrata que es Ocesa, no me quiso explicar, yo creo que porque me iba a poner muy brava. Me hubiera encantado tener más comunicación con él, pero bueno, no se pudo, no pasa nada”

Yuri