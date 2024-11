Continúan las especulaciones en torno al nombramiento de Ángela Aguilar como la Mujer del Año 2024, ahora se dice que la cantante no asistirá a recibir su premio.

Fue a principios de noviembre cuando Ángela Aguilar fue reconocida por la revista Glamour México, dedicándole además una de sus portadas; esto desató la furia de quienes consideraran que la cantante de 21 años de edad es indigna por su polémico matrimonio con Christian Nodal.

El enojo contra el reconocimiento a Ángela Aguilar llevó a algunos a firmar una petición para retirar el nombramiento de la Mujer del Año 2024 a la cantante, pero al parecer sin resultado.

El premio Mujer del Año 2024 de la revista Glamour México se entrega el miércoles 13 de noviembre en el Hotel Four Seasons de la CDMX; la alfombra roja inicia a las 18:00 horas.

Ángela Aguilar (Agencia México)

Ángela Aguilar conservará su título como la Mujer del Año 2024

Fue por medio de change.org que detractores de Ángela Aguilar abrieron una petición dirigida a la revista Glamour México para retirar el título de Mujer del Año 2024 a la cantante.

Poco después empezó a circular información apuntando a que el premio se lo darían a otra celebridad.

Sin embargo, la revista salió a desmentir estos rumores, confirmado que Ángela Aguilar mantendrá su título como Mujer del Año 2024.

Esto a pesar de la fuerte presión que hubo en redes sociales, pues la revista también se llevó una buena rebanada del pastel de hate en contra de la cantante.

Ángela Aguilar es reconocida como La Mujer del Año (@angela_aguilar_ / Instagram)

Ángela Aguilar recibiría su premio a la Mujer del Año 2024 en persona

Si bien las presiones y el hate no lograron que la revista le retirara su nombramiento a Ángela Aguilar, sí habrían logrado alejar a la cantante de su premiación.

Pues de acuerdo con algunas fuentes, el equipo de la hija de Pepe Aguilar quiere evitar que la cantante sea cuestionada por la prensa en torno a su vida sentimental.

Por lo que, aparentemente, habrían tomado la decisión de que no asista a la alfombra y ceremonia de Women of the Year, Glamour México y Latinoamérica.

Sin embargo, se ha dicho que Ángela Aguilar podría enviar un mensaje en video para agradecer a la revista por nombrarla Mujer del Año 2024, para así no asistir al evento.