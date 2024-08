La productora de ‘Hoy’, Andrea Rodríguez -de 54 años de edad-, ya no tiene ni un poco de cariño por Agustín Fernández.

Fue durante un encuentro con la prensa, que Andrea Rodríguez reveló que con Agustín Fernández -de 34 años de edad- sí estaba sentida.

Y es que a diferencia de otros habitantes de La Casa de los Famosos México 2024, Agustín Fernández se lo merecería por malagradecido.

Durante un encuentro con la prensa, Andrea Rodríguez dio su opinión sobre lo que se ha dicho de ‘Hoy’ en La Casa de los Famosos México 2024.

Y de acuerdo con Andrea Rodríguez, a pesar de que Mariana Echeverría no le ha pedido disculpas, no le guarda rencor a la periodista.

Andrea Rodríguez no quiere a Mariana Echeverría en el programa Hoy ni de visita, pero ya le jugaron ‘chueco’

Sin embargo, cuando a la productora de ‘Hoy’ le preguntaron por Agustín Fernández, ella dejó en claro que ya no le tenía ni un poco de cariño al argentino.

Pues además de haberse expresado muy mal de su programa, Andrea Rodríguez señaló que el habitante en La Casa de los Famosos México 2024 no es capaz de defender a sus amigos.

“Estoy sentida porque creo que no ha defendido, olvídate de mí, no ha defendido a Wendy, no ha defendido a su mejor amigo Nicola, pues que voy a esperar que diga de mí”

Andrea Rodríguez