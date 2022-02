Aislinn Derbez revela que ella y su hija enfermaron de Covid-19 en año nuevo

Aislinn Derbez reveló que ella y su hija enfermaron de Covid-19 en año nuevo, experiencia que consideró “un jalón de orejas” ante el ritmo de vida que llevaba pese a la pandemia.

¿Cómo trató el Covid-19 a Aislinn Derbez y a su hija Kailani? La exesposa de Mauricio Ochmann habló sobre los síntomas que tuvo y las reflexiones que le dejó:

“Igual que a muchos en esta racha tan contagiosa, hace un mes (en año nuevo) nos dio el bicho… me tumbó durante 2 semanas física y emocionalmente y me hizo cuestionarme muchas cosas”

Fue el lunes 31 de enero, a través de su cuenta de Instagram, que Aislinn Derbez reveló su contagio de Covid-19, ocurrido a principios de año.

Aislinn Derbez recordó que el 2021 fue un año muy intenso para ella, en su búsqueda por cubrir la “necesidad de reconocimiento” que todos tienen en algún momento:

“Con la mente más activa y ambiciosa que nunca, trabajé y no paré de “hacer” y me creí superwoman: queriendo ser la actriz, empresaria, mujer, novia y mamá perfecta desde esa necesidad de reconocimiento que ya todos conocemos bien...”

En contraste, Aislinn Derbez señaló que el 2022 la recibió con “un jalón de orejas” pues no sólo ella, también su hija Kailani, de casi 4 años, dieron positivo a Covid-19.

Aislinn Derbez acompañó su publicación con imagenes de sus días de terror, en referencia a lo mal que la pasó a causa del Covid-19.

Pese a ello, Aislinn Derbez agradeció que a diferencia de ella, su hija Kailani resultara ser un caso asintomático de Covid-19:

“Aquí unas fotos de esos días de terror donde afortunadamente Kai no sólo no tuvo síntomas sino que traía toda la pila del mundo! mientras yo no me podía ni mover.😂”

Aislinn Derbez