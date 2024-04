Adrián Uribe lanzó un video donde dice que va para político, pero la realidad es que nadie entiende si se trata de un sketch o está hablando en serio.

En un México en elecciones puede suceder cualquier cosa, entre ellas la probabilidad de que Adrián Uribe -de 51 años de edad- se lance como candidatos con algún partido político ¿o no?

El comediante compartió un video que está llamando mucho la atención porque creó la incertidumbre de lo que sería su debut como político ¿o acaso es un sketch?

Te contamos lo que sabemos de Adrián Uribe en la política o bien, con un nuevo proyecto en puerta.

Adrián Uribe se quitó al Vítor de encima, para ponerse serio y hablar ¿de su lanzamiento a la política?

A través de un video en sus redes sociales, Adrián Uribe se compartió muy serio diciendo que luego de haberlo rechazado varias veces, decidió aceptar el tema de la política.

Asimismo, explicó que considera que México necesita un ciudadano de verdad en temas de política y no los mismos de siempre.

“Por eso y después de muchas invitaciones rechazadas, he decidido que este es el momento de regresarle algo a mi país, sí, voy a incursionar en la política y me voy a lanzar con todo. Y lo voy a hacer con todos nosotros, porque tú y yo sabemos que México necesita más que un político a un ser humano, alguien sensible trabajador, que venga desde abajo y sobre todo que sea honesto”.

Adrián Uribe, comediante.