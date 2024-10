Sujo, la película mexicana de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, se consolidó como el filme más premiado del Festival de Cine de Morelia 2024.

En la 22ª edición del festival, la cinta consiguió tres galardones Ojo a:

Mejor Largometraje Mexicano. Mejor Dirección. Mejor Guión.

¿De qué trata Sujo?

Sujo aborda la cruda realidad de los niños que quedan huérfanos y que además son afectados por la violencia del narcotráfico en México, cayendo en sus garras.

“Es sobre un huérfano haciéndose hombre en un país que sabemos es tan maravilloso, pero tan terrible a la vez ”, contó Fernanda Valadez, co directora del filme.

¿Qué es el Festival de Cine de Morelia?

Cada año, el Festival de Cine de Morelia reconoce las mejores producciones en cuatro categorías principales:

Largometraje Mexicano. Documental Mexicano. Cortometraje Mexicano. Sección Michoacana.

En esta edición se presentaron 93 obras, distribuidas de la siguiente manera:

17 títulos en la Sección Michoacana.

53 en Cortometraje Mexicano (incluyendo animación, documental y ficción).

14 en Documental Mexicano.

9 en Largometraje Mexicano.

Otros Premios del Festival de Cine de Morelia: Largometraje Mexicano de Ficción

La película “ Un Cuento de Pescadores ”, dirigida por Edgar Nito, fue reconocida en el Festival de Cine de Morelia con una Mención Especial, gracias a su narrativa sobresaliente.

Por su parte, “ La Cocina ”, del cineasta Alonso Ruizpalacios, fue la favorita del público y se llevó el Premio del Público a Largometraje Mexicano de Ficción.

Premios de Largometraje Documental Mexicano

El Festival de Cine de Morelia también premió al Mejor Documental Mexicano fue otorgado a “ Morí ” (Li cham), dirigido por Ana Ts’uyeb.

En tanto, “ Goodbye Horses: The Many Lives of Q Lazzarus ”, de Eva Aridjis Fuentes, fue elegido por el público.

“ La Falla ”, de Alana Simoes, también recibió una Mención Especial.

Premios de Cortometraje Mexicano

En la categoría de cortometraje de ficción, el galardón fue para “ Spiritum ”, de Adolfo Margulis.

Por su parte, “ Buscando un Burro ”, dirigido por Juan Vicente Manrique, se llevó el premio a Mejor Cortometraje Documental en el Festival de Cine de Morelia.

En tanto, “ La Mancha Negra ”, de Yareni Velázquez Mendoza, obtuvo el premio al Mejor Cortometraje de Animación.

Premios de la Sección Michoacana

Dentro de la categoría local del Festival de Cine de Morelia, el cortometraje “ Impronta ”, de Rafael Martínez-García, fue galardonado como Mejor Cortometraje Michoacano.

Asimismo, “ Hasta que el alma baile ”, de Karla D. Oceguera, recibió una Mención Especial en esta sección.

Premios Ojito a la Actuación

Diana Laura Di se destacó con el premio Ojito a Mejor Actriz por su papel en “ Violentas Mariposas ”.

Finalmente, Andrés Revo fue galardonado como Mejor Actor por su actuación en “Hombres Íntegros”.