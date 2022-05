A través de su Instagram, Vin Diesel reveló que Rita Moreno se ha unido al cast de ‘Fast X’ como la abuela de Domic Toretto.

La franquicia de ‘Rápidos y Furiosos’ se encuentra grabando ‘Fast X’, la cual se estrenará el próximo año.

Y aunque no se han dado detalles respecto a la trama de ‘Fast X’, ya son varios actores y actrices que se suman a la saga protagonizada por Vin Diesel quien interpreta a Dominic Toretto.

Por ejemplo, Jason Momoa también se ha unido al elenco de ‘Fast X’, siendo el villano principal de esta nueva entrega.

Junto a Rita Moreno y Jason Momoa, Brie Larson también hará su debut en la saga de ‘Rápidos y Furiosos’, así como Daniela Melchior, cuyos roles aún no se confirman.

Rita Moreno será la abuela de Dominic Toretto en ‘Fast X’

Vin Disel ha presentado de manera oficial la inclusión de Rita Moreno a la saga de ‘Rápidos y Furiosos’ a más de 10 años de haber estrenado su primera película.

En ‘Fast X’, Rita Moreno será la abuela de Dominic Toretto, personaje de Vin Diesel, aunque aún no se ha revelado cuál será exactamente el papel que tome en la trama de esta nueva entrega.

Muchos de los fans y usuarios en redes sociales ya se han preguntado si es que la abuela de Toretto también conducirá en esta nueva entrega de ‘Rápidos y Furiosos’.

De momento, además de la integración de Rita Moreno, Brie Larson, Daniela Melchior y Jason Momoa, ‘Fast X’, la continuación de la saga de ‘Rápidos y Furiosos’, contará con las participaciones de:

Michelle Rodriguez

Tyrese Gibson

Ludacris

Jordana Brewster

Nathalie Emmanuel

Charlize Theron

Sung Kang

No obstante, quien no regresará será Dwayne Johnson pues ya, desde entregas pasadas de ‘Rápidos y Furiosos’ se rumoraba que tanto él como Vin Diesel no se llevaban tan bien como aseguraban.