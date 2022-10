Si buscas una película de anime en Netflix que te deje impactado por días, entonces te recomendamos esta adaptación de La Bella y la Bestia. Se trata de Belle.

Escrita y dirigida por el talentoso Mamoru Hosoda, a quien posiblemente identifiques por ‘La chica que saltó a través del tiempo’, este filme debe estar en tu lista de pendientes por ver.

Si lo que buscas es una versión nueva del relato clásico de La Bella y la Bestia, entonces Belle: The Dragon and the Freckled Princess es para ti.

Belle, la película de Netflix (Netflix)

Belle, el drama de ciencia ficción en Netflix que te deslumbrará con su estilo visual

El público y la crítica especializada coinciden en destacar que Belle de Netflix fue uno de los estrenos más destacados del 2021.

Esta película fue aplaudida en el prestigioso Festival de Cannes y en el famoso Festival de Sitges, donde se reúnen a lo mejor del cine fantástico a nivel mundial.

Belle, la película de Netflix (Netflix)

Sinopsis de Belle, la película de Netflix

Belle, la película de Mamoru Hosoda disponible en la plataforma Netflix, nos habla de Suzu, una joven de 17 años que en el mundo “virtual de U” adopta el rol de una famosa cantante.

En este universo online, Suzu formará un vínculo muy especial con un usuario identificado con el nombre de El Dragón.

Belle, la película de Netflix (Netflix)

Reparto de Belle, la película de Netflix

El elenco principal de actores que prestan su voz para la película animada Belle, está conformado por:

Kaho Nakamura

Lilas Ikuta

Hunter Schafer

Takeru Satō

Mamoru Miyano

Kylie McNeill

Kenjirō Tsuda

Ryo Narita

Toshiyuki Morikawa

Tina Tamashiro

Ermhoi

Ken Ishiguro

Shōta Sometani

Sachiyo Nakao

Kōji Yakusho

Chace Crawford

Yoshimi Iwasaki

Mami Koyama

Fuyumi Sakamoto

Asami Miura

Michiko Shimizu

Ryoko Moriyama

Tráiler de Belle, película de Netflix