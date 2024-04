Un Actor Malo es la nueva película mexicana protagonizada protagonizada por Alfonso Dosal y Fiona Palomo que está dando de qué hablar, ya que retrata la historia real de abuso a actrices en el set.

El cine mexicano la está rompiendo en la crítica con la película Un Actor Malo, cinta que ha sorprendido a muchos luego de su estreno el 4 de abril.

Aquí te decimos dónde puedes ver la película mexicana Un Actor Malo y todos los detalles para que no te la pierdas.

¿Dónde ver Un Actor Malo? La película mexicana que retrata la historia real de abuso a actrices en el set (Cinépolis Distribución)

Un Actor Malo es la nueva película mexicana en cines; aquí podrás ir a ver la película mexicana

Un Actor Malo es la nueva película mexicana que se ha estrenado ya en salas de cines, por lo que tendrás varias opciones para verla.

Ya que la película mexicana Un Actor Malo que retrata la historia real de abuso a actrices en el set está disponible para verse en:

Cinépolis

Cinemex

Cineteca Nacional

Te recomendamos checar las carteleras y los horarios de tus recintos favoritos para ver en cines la película mexicana Un Actor Malo.

¿De qué trata Un Actor Malo?

Un Actor Malo es la película mexicana que retrata la historia real de abuso a actrices en el set.

Misma que es la segunda película del director mexicano Jorge Cuchí -se desconoce su edad- y que basa su historia de Un Actor Malo en un polémico caso real del cine internacional.

Pues, Un Actor Malo hace referencia a la película de The Last Tango in Paris, donde hay una escena de sexo icónica entre Marlon Brando y Maria Schneider.

Sin embargo, años después Maria Schneider reveló que dicha escena se realizó sin su consentimiento, por lo que fue violada.

Reparto de Un Actor Malo, la película mexicana que retrata la historia real de abuso a actrices en el set

Un Actor Malo, la película mexicana que retrata la historia real de abuso a actrices en el set tiene en su reparto las actuaciones de:

Alfonso Dosal de 39 años, como Daniel Zavala

Fiona Palomo de 25 años, como Sandra Navarro

Gerardo Trejoluna de 64 años, como Gerardo Villa

Érick Israel Consuelo de 31 años, como Bruno

Juan Pablo de Santiago de 32 años, como Luis Medina

Ana Karina Guevara -se desconoces su edad-, como Patricia