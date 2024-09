No hables con extraños es la nueva película de terror Blumhouse que se ha estrenado en salas de cine.

Película No hables con extraño que está causando revuelo, pues se trata del remake hollywoodense de la película de terror danesa Speak No Evil estrenada en 2022.

Por lo que te contamos el final explicado del remake de Speak No Evil, pues de esto trata No hables con extraño.

¿De qué trata No hables con extraños? Final explicado del remake de Speak No Evil (Blumhouse)

No hables con extraño de esto trata el remake de Speak No Evil

El remake de Speak No Evil se trata de la nueva película No hables con extraño que ya está disponible en salas de cine.

Película de terror de la famosa productora Blumhouse que ha llegado a acaparar y causar revuelo.

Pues No hables con extraño centra su trama en una pareja con un hijo que coincide con otra quien tiene una hija en sus vacaciones, al caerse caen bien, y deciden pasar un fin de semana en una casa rural italina.

Sin embargo, no todo será lo que parece, pues ante las acciones, la familia anfitriona revelará sus oscuras intenciones.

Tras una serie de eventos que te mantendrán al filo, y donde todo tendrá un giro inesperado ante su final.

Este es el final explicado de No hables con extraño, el remake de Speak No Evil

El final de No hables con extraño, el remake de Speak No Evil no es lo que parece, además de que no es el mismo que la original.

Por lo que el final explicado de No hables con extraño, el remake de Speak No Evil da un giro de tuercas, pero que deja pensamientos y reflexiones sobre lo que verás.

Pues ante el terrorífico panorama que se ha puesto en la mesa por parte de los anfitriones, al parecer solo uno de ellos es el malo.

Luego de que el hijo de los anfitriones, quien no puede hablar, deje al descubierto una serie de fotografías.

Fotos que revelan lo que realmente quieren hacer con ello, pero que no son las únicas víctimas que hay en ese momentos.

Pues en un giro inesperado, el anfitrión también tiene secuestrado a su esposa e hijo , con los que arma una familia feliz y engaña a sus víctimas.

Por lo que ante el descubrimiento, entre las trampas y la venganza, harán caer al terrible hombre, pero con la duda si realmente la familia también eran víctimas.