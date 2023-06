Daniel Giménez Cacho replica la huelga de escritores en Hollywood por que México está peor y sus compañeros del gremio hicieron un evento para mostrar su apoyo.

El pasado 2 de mayo se inició una huelga de escritores en Hollywood, lo que ha provocado que series y películas se retrasen en grabaciones y estrenos.

Actores y guionistas mexicanos organizaron un evento en los Estudios Churubusco, durante la mañana del pasado miércoles 14 de junio.

A pesar de tener problemas con el audio, los actores mostraron su apoyo en el movimiento “Guionistas por todas partes”, para mostrar su solidaridad con los escritores estadounidenses.

Este movimiento busca mejorar las condiciones labores, así como salariales, para los guionistas de Hollywood y de las plataformas en streaming.

El evento realizado en Estudios Churubusco fue por la organización ‘Tinta’, una asociación conformada por 200 escritores del cine mexicano.

Actores como Claudia Ramírez y Bárbara López realizaron un performance para demostrar que sin guion, no se puede crear una historia.

Daniel Giménez Cacho reveló en entrevista con De Primera Mano, que en México no existe una organización de escritores tan organizada como Estados Unidos.

“Los problemas que tienen allá, son muy similares a los de acá y básicamente las plataformas no rinde cuentas y no son transparentes, con lo cual los derechos de autor que generan las obras no se pueden cuantificar”

Daniel Giménez Cacho