Fans de la ciencia ficción, los monstruos y extraterrestres pueden celebrar, pues se anunció una nueva película de Cloverfield, la cual ya cuenta con guionista y director.

Babak Anvari será el encargado de traernos esta nueva obra de Cloverfield, mientras que Joe Barton estará a cargo de escribir el texto de la obra.

Babak Anvari es conocido por ser el responsable de Under the Shadow, película de terror celebrada por su tratamiento psicológico y tomar a la cultura iraní para desarrollar toda su trama.

Cloverfield (Paramount)

Por su parte, Joe Barton se ha desarrollado principalmente en películas para streaming, como iBoy, The Ritual y Our Man From Jersey, todas producciones de Netflix.

Esta nueva Cloverfield contará con la producción de J. J. Abrams y su empresa, Bad Robot, que se ha encargado de toda la franquicia desde su lanzamiento.

No se tiene una fecha de lanzamiento de esta nueva entrega de Cloverfield, aunque no dudemos que se dé a conocer en el momento menos esperado, como ha sucedido con anteriores entregas.

Cloverfield tuvo una pésima tercera entrega

Si bien la saga de Cloverfield no ha sido de taquillas abultadas, por lo menos hasta su segunda entrega ha sabido dar buenos espectáculos y “hacer más con menos”.

Eso cambió con The Cloverfield Paradox, la cual es considerada la peor película de la saga, al grado que provocó la pausa de todos los proyectos alrededor de la franquicia por 4 años.

The Cloverfield Paradox fue lanzada por sorpresa en Netflix; según los rumore de la época, esto sucedió porque el filme era tan malo que ninguna distribuidora se atrevió a proyectarlo en cines.

The Cloverfield Paradox (Netflix)

De hecho se comenta que ni siquiera era parte de la saga principal de Cloverfield; pero se le hicieron cambios de último momento para que embonara de alguna forma en la saga.

La película recibió pésimos comentarios de fans y crítica, siendo olvidada casi de inmediato. Existe el rumor que a raíz de esto, Overlord, la que iba a ser la 4 entrega de Cloverfield, fue lanzada como independiente y sin conexión alguna.

En cuanto a la nueva Cloverfield, el rumor es que se trataría de una secuela directa de la primera entrega de 2008; habrá que esperar información oficial.

Con información de Comic Book.