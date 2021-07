Miley Cyrus publica foto en Twitter con drástico cambio de look

La cantante Miley Cyrus publicó en su cuenta de Twitter una fotografía que muestra su nuevo corte de cabello totalmente diferente.

“Está pasando”, escribió la también actriz en la red social, al mismo tiempo que la imagen de su cabeza muestra su pelo teñido de rubio y una tijera a punto de cortar el rodete que se había hecho con su largo cabello.

Por ello, miles de fanáticos intentaron disuadirla; sin embargo, Miley contestó: “Si no tienen nada agradable para decir, no digan nada. Mi cabello está agarrado a mi cabeza, no a la de nadie más, y se va. Hasta luego”.

Tiempo después, la ex estrella de Disney publicó distintas fotografías con su cambio de look, que dejó atónito a todo el mundo, ya que la ex “Hannah Montana” además del corte se rapó los costados.

“Nunca me sentí tan como yo. Alguien me acaba de decir que estoy más linda que Miley Cyrus. Me siento tan linda y tan gay”, bromeó, a sabiendas de que su look es popular entre la comunidad lesbiana.

Asimismo, subrayó: “Mi padre Billy Ray Cyrus siempre me dijo que las opiniones son como los traseros, todos tienen uno. Amo mi cabello. Nunca me sentí más feliz, linda y libre”.

Miley Cyrus, de 19 años, posó con su anillo de compromiso en un reportaje para la revista “Marie Claire”, la cual saldrá el próximo mes.