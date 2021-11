Aseguran que el hijo de Yahir recayó en el alcoholismo

Cuando se es famoso es muy difícil mantener un bajo perfil, pero no es imposible, basta pensar en Adela Noriega y en Fernando Colunga, a quienes seguramente envidia el cantante Yahir pues actualmente se encuentra molesto porque la prensa tiene puesta su atención en su hijo Tristán Othón, quien se presume recayó en el alcoholismo.

De acuerdo con la revista de espectáculos TVNotas, el muchacho de 22 años de edad decidió volver al camino del bien y pidió ayuda a sus padres para contar con su apoyo en su nueva lucha contra las adicciones.

Tristán habría ingresado a un centro contra las adicciones en Navojoa, Sonora, el pasado mes de abril para iniciar un tratamiento de nueve meses. Resulta que a principios de año el muchacho conoció a un grupo de amigos que lo indujeron al vicio por lo que nuevamente comenzó a ingerir en exceso bebidas embriagantes y a fumar marihuana.

Con temor se acercó a sus padres pidiéndoles ayuda. Pese a que Yahir debe cumplir con ciertos compromisos de trabajo se da tiempo para ir a visitar a su retoño a la clínica entre semana.

Asimismo, con la finalidad de evitar ser centro del escándalo, Tristán se retiró de las redes sociales. Por su parte, el cantante emergido de La Academia se rehusa a confirmar los problemas de su hijo por lo que ha dejado claro que no hablará de él por respeto a su privacidad.

“Yo le prometí a mi hijo que no volvería hablar de él, debido a que esa revista no es la primera vez que hace esto. No voy hablar de mi hijo, pero él está bien gracias a Dios”

Yahir al diario Basta!