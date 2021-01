Yuliana Martínez, ganadora de La Voz México, perdió más de 90 kilos en cuestión de meses

Yuliana Martínez, exparticipante y ganadora de la quinta temporada de La Voz México, la cual tuvo lugar en el año 2016 y que tuvo como como coach al regetonero J Balvin, sorprendió a sus seguidores en redes sociales debido a que perdió más de 90 kilos.

Esto lo logró con ayuda de un tratamiento integral el cual tiene como finalidad mejorar por completo su salud, pues la aleja de la posibilidad de padecer diabetes, disminuye sus dolores de piernas e incluso beneficia su voz, ya que ahora podrá alcanzar notas más altas.

Y es que Yuliana Martínez mencionó que por muchos años enfrentó problemas de inseguridad y salud debido a que llegó a pesar hasta 158 kilos , lo que le ocasionó un preinfarto y le dificultaba en gran medida la movilidad, por lo que actualmente se siente feliz con su transformación.

“Mi piel está llena de estrías, cicatrices y demás. Mi piel está suelta, tan suelta que me causa inseguridad"; señaló Yuliana en sus redes sociales, asegurando que es el "vivo recordatorio" diario de su pasado, depresión, falta de autoestima y amor propio.

“80 kilos atrás, un preinfarto, no podía caminar más de 10 minutos sin sentir dolor y fatiga, nada me quedaba, no podía dormir bien. Siento que ver estas fotos del antes me hacen ver que cambie un mundo entero y a la vez me veo y digo 'me ame tanto que decidí salvarme'” Yuliana Martínez

Preso de pérdida de peso de Yuliana Martínez

Yuliana Martínez reveló en redes sociales que el primer paso de su pérdida de peso fue someterse a una cirugía, la cual le ayudó a perder peso más rápido, además de que contó con todo el apoyo de su familia, pareja y su excoach, quien se convirtió en uno de sus más grandes amigos J Balvin.

“Gracias a mi principal porrista y apoyo @jbalvin por inspirarme a amarme y jamás hacerme sentir miserable con mi cuerpo y siempre decirme cosas positivas y hacerme sentir bella. Te amo”, agradeció de corazón a quien también la ayudó en otras complicaciones.