Exintegrante de ‘Enamorándonos’ busca ser diputada; es acusada de agresión

Yessica González es precandidata para la diputación en la CDMX rumbo a la contienda electoral del 2021

La exparticipante del programa ‘Enamorándonos’ Yessica González, quien recientemente se postuló como precandidata a una diputación en la Ciudad de México, ahora enfrenta una nueva polémica: una denuncia por agresión física.

Es la actriz Valentina Escobedo quien señala a la modelo por haberla agredido físicamente hace unos meses, al grado de que ahora la mujer tiene una cicatriz en el rostro que le ha causado numerosos problemas debido a que se dedica al mundo del entretenimiento.

Escobedo compartió un testimonio en el que pide que ‘no le den foco’ a Yessica González debido a que es una mujer que se escuda tras la bandera del feminismo, pero cometió un acto ventajoso y violento en su contra durante un viaje de negocios.’’

Junto con un video publicado en su cuenta de Instagram, Valentina escribió:

“Amigos les pido que me ayuden a compartir y exigir justicia por las agresiones que sufrí por parte de Yessica Gonzales, aquí cuento cómo fue que pasaron las cosas, ella se hace pasar por una feminista y está buscando lanzarse como Diputada, es indignante que personas así tengan el valor de buscar un lugar en la política” Valentina Escobedo

La actriz habría invitado a la exintegrante de Enamorándonos y otras influencers a un hotel en donde presuntamente “buscaban que todo fuera gratis”, luego de varios desaires, Escobedo las enfrentó con argumentos; sin embargo, al final Yessica presuntamente le lanzó una copa de vidrio en la cara.

Valentina pide a los partidos políticos que no le den un puesto a Yessica González

“Yo soy actriz y esta herida en mi rostro significa mucho. Es una parte muy importante de mi imagen y ella lo hizo con toda la mala intención” Valentina Escobedo

La actriz reveló que Yessica González solo está buscando “trepar en un puesto político” e incluso aseguró que la mujer no es realmente feminista y no es sororaria. Pidió a los votantes y encargados detrás de los partidos políticos que no le den la oportunidad de ocupar un puesto.

“Ella dice que es modelo, que es actriz… pero tú no eres nadie, Yessica”, expresa Escobedo. Hasta el momento, González no ha dado alguna declaración al respecto.