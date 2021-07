Maxine Woodside celebra 27 años transmitiendo ‘Todo para la mujer’

La periodista Maxine Woodside celebró 27 años al aire en su programa ‘Todo para la mujer’, colocándose en el gusto de las radioescuchas con su contenido de revista.

“Me encanta lo que hago, me fascina. Siempre llego feliz y mientras Dios quiera y me dé salud ahí estaré, para mi vieja edad estoy muy bien y eso es una ganancia”.

Comentó que las cosas más fuertes que ha vivido en estos 27 años, han sido las muertes de sus hermanos y comentó que es muy difícil dar una buena cara al público cuando pasan cosas así.

Sobre su título de 'La reina de la radio', dijo que es algo difícil de mantener. “Mario de la Reguera me puso el título de La reina de la radio y cada vez que lo veo le digo que me pesa. Porque también es difícil de mantener, pero eso sólo se logra trabajando como si fuera el primer día”.

Dijo que lo que más trabajo le ha costado ha sido la tecnología y hasta tuvo que tomar cursos.

Finalmente, la Maxine dijo que se cuida con cremas y faciales para verse bien a cuadro, pero que no se sometería a ninguna cirugía. “Ese es un tema, el verse bien a cuadro. Que si la arruga, que si el maquillaje, fui a que me dieran una manita de gato, pero no soy dada a las cirugías porque soy muy miedosa y entre semana cuido lo que como y los fines sí me atasco lo que sea y pues cremitas y mascarillas y tratamientos, pero que no sean inyectados”.

Con información del Diario Basta.