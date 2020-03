Un curioso cameo en la temporada 3 de 'Westworld' uniría a la serie con otro éxito de HBO, 'Game of Thrones'.

Actualmente, 'Westworld' está iniciando su tercera temporada en HBO; sin embargo, eso no significa no tenga ya varias sorpresas para los fans. Una de estas se dio en el segundo capítulo del show, donde se unió a otro éxito de la cadena, nos referimos a 'Game of Thrones'.

Después de varios meses oculto, Bernard regresa a las instalaciones de Delos, ahí llega a "Medievalworld", un parque con temática medieval donde encuentra a los productores David Benioff y D.B. Weiss; así como a un gran invitado estelar, Drogon.

Lamentablemente, la producción decidió poner fin a la existencia del monumental animal, pues se puede oír como los productores venderán al dragón; sin embargo, lo partirán en pedazos para poder llevarlo a su destino.

'Game of Thrones' sería una historia dentro de 'Westworld'

Este crossover de apenas unos segundos ha generado toda una serie de teorías entre los fan de 'Game of Thrones' y 'Westworld', la más difundida, que el show basado en la historia de George R. R. Martin, es una narrativa dentro de los parques de Delos.

Para quienes no estén al tanto de 'Westworld', la trama del show gira alrededor de los parques temáticos de la compañía Delos, los cuales son simulaciones en la vida real de diversas épocas de la historia universal o de la ficción.

Emilia Clarke en Game of Thrones HBO

Ahí las personas se encuentran con robots programados para seguir diversas narrativas o historias; en ese sentido, todo lo que sucede en 'Game of Thrones' no sería otra cosa que una de esas tramas para entretener al público.

En ese sentido, los productores en realidad serían trabajadores de Delos, encargados de mantener en orden todo el parque temático; la octava temporada del show habría sido la narrativa final del "Medievalworld" y por ello se desharían de Drogon.

Con información de Twitter y YouTube.