'WandaVision' se estrenará el 15 de enero por Disney+.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Disney+ lanzó el nuevo trailer de 'WandaVision', primera serie original basada en el MCU que llega al servicio de streaming. Además de nuevas escenas, el video presenta una canción original escrita por los compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez.

Ellos compusieron la música original de varios episodios de 'WandaVision', los cuales mostrarán diversos momentos del Siglo XX, abarcando desde la década de los 50, hasta inicios del Siglo XXI, en lo que parece ser una reconstrucción personal de la realidad de la Bruja Escarlata.

La serie está protagonizada por Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) y Paul Bettany (Vision), con una dirección de Matt Shakman y escrita por Jac Schaeffer; por su parte Christophe Beck también formó parte de los compositores para la obra.

'WandaVision' mostrará el regreso de varios personajes del MCU

Además de tener como protagonista a Wanda Maximoff y Vision, 'WandaVision' presentará el regreso de varios personajes del MCU, por ejemplo, ya vimos a Teyonah Parris como Monica Rambeau de 'Capitana Marvel'; pero ella no será la única.

Kat Dennings retomará su papel como Darcy de 'Thor' y 'Thor: Un Mundo Oscuro', junto con ella tendremos a Randall Park, quien volverá a interpretar a Jimmy Woo de 'Ant-Man & Wasp'; de momento no se sabe el rol que jugará cada uno de ellos en 'WandaVision'.

Darcy y Thor Marvel

Tampoco hay que olvidar que se ha dicho que la serie explorará un poco lo que es el multiverso Marvel, previo a la gran revelación en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', donde aparecería de nueva cuenta Wanda, ahora como la villana de la historia.

Todas las dudas al respecto serán reveladas en unos días, pues el show está programado para tener un estreno el próximo 15 de enero del 2021, con capítulos semanales al estilo de 'The Mandalorian'.