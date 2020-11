VIDEO: 'WandaVision' retrasa su estreno hasta 2021

Disney anunció que su serie del MCU no llegará en este 2020.

¿Estabas esperando el estreno de 'WandaVision' para este fin de año? Te tenemos una mala noticia; a través del Twitter oficial de Disney+ se dio a conocer que la serie del MCU se retrasará hasta 2021; esto mediante un nuevo teaser.

Afortunadamente no tendremos que esperar mucho, la aventura de Wanda Maximoff y Vision llegará el próximo 15 de enero; es decir, sería un retraso de unos dos meses apróximadamente. Aunque algunos fans ya emitieron su descontento por la decisión.

Las razones de dicho cambio en la fecha de estreno no fueron dadas a conocer; a muchos les parece extraño este movimiento, tomando en cuenta que 'WandaVision' ya está completa, es decir, su filmación y edición fueron terminadas desde hace ya varias semanas; según lo que la propia Disney comentó en el pasado.

'WandaVision' originalmente fue anunciada para estrenarse en 2021

Algo curioso del caso de 'WandaVision' es que Disney la anunció originalmente para estrenarse durante 2021, siendo 'The Falcon and the Winter Soldier' la primera serie del MCU que se vería a través de su servicio de streaming.

Sin embargo, la pandemia del Covid-19 afectó las grabaciones de esta última, por lo que el estudio decidió hacer un cambio estratégico adelantando el estreno del show de Wanda y Vision para finales de 2020, esto porque el trabajo en esta obra estaba más adelantado.

Aún más, todos los teasers y tráilers liberados anunciaban su llegada para estos meses. La gente comenzó a sospechar de un posible retraso cuando poco a poco se dejó de hablar del estreno; dichas sospechas aumentaron al darse a conocer el calendario de Disney+ para noviembre, donde no figuraba 'WandaVision'.

Ya con la confirmación del retraso, podemos decir que fue como si nada hubiera pasado, pues simplemente la serie regresó a su ventana de estreno original.

