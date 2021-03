Se han manejado varias teorías alrededor del cameo secreto de 'WandaVision'.

'WandaVision' verá su final este viernes 5 de marzo, siendo uno de los eventos más esperados de los fans, sobretodo por un supuesto cameo secreto que se revelará en los últimos minutos; cosa que ha despertado una serie de teorías alrededor.

Si bien Paul Bettany declaró que en realidad todo es una broma, muchos consideran que esto es sólo un distractor para que la sorpresa sea mayor, sobretodo porque Elizabeth Olsen y el director de 'WandaVision' también hablaron acerca de esta aparición sorpresa; incluso señalaron que estaría al nivel de Luke Skywalker en 'The Mandalorian'.

Es por ello que vamos a nombrar a algunos de los personajes que podrían aparecer en este episodio final de 'WandaVision', tomando como referencia sólo los elementos que el show nos ha entregado alrededor del MCU, la saga X-Men de Fox y el cómic 'House of M', de donde toma inspiración.

Magneto

Magneto Marvel

Algo que muchos manejan es que Magneto se presentará al final de 'WandaVision', esto debido a que él es el padre de Wanda y Pietro en los cómics, sin olvidar que el capítulo 8 estableció que "La Bruja" ya tenía poderes antes de estar en contacto con una Gema del Infinito.

Charles Xavier

Charles Xavier Marvel

Xavier es otra de las posibilidades que se han barajado. Él es pieza importante en el inicio de 'House of M', además de ser fundamental en el universo de los mutantes, toda vez que varios fans creen que la serie introducirá a los "Hijos del Átomo".

Pietro

Quicksilver Marvel

No, no estamos hablando de Evan Peters, sino de la versión de Aaron Taylor-Johnson, que murió en 'Avengers: Age of Ultron'. Es cierto que resultaría algo difícil; pero al estar explorando el multiverso y el mundo de la magia existe la posibilidad.

Spider-Man

Spider-Man Marvel

Se ha mencionado que 'WandaVision', 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' y 'Spider-Man: No Way Home' estarán ligadas de cierta forma; dado que se confirmó que Strange no aparecerá en el show, eso abre la posibilidad de ver a Spider-Man, cualquier Spider-Man.

Hawkeye

Hawkeye Marvel

Hawkeye ha estado ligado a los hermanos Maximoff desde su aparición, siendo un soporte emocional para Wanda tras la muerte de Pietro; "La Bruja" estima mucho al arquero y es probable que la gente de SWORD lo busque para ayudar a la joven a salir de su mundo. Además el Vengador es fundamental en 'House of M'.

Wolverine

Wolverine Marvel

Lo más improbable de todos; sin embargo, es Wolverine quien logra romper el hechizo de la Bruja Escarlata en 'House of M'; de nueva cuenta, la versión de la llegada de los X-Men al MCU jugaría a favor de Logan, aunque no hay actor elegido para el papel y Hugh Jackman ha declarado que no regresará.

Vision

Vision Marvel

A pesar de que muchos dudan de sus palabras, es posible que Paul Bettany no nos esté engañando que Vision (en una nueva versión) sea el que se presente al final de 'WandaVision'; lo cual para muchos sería decepcionante luego de tanta expectativa.