Verónica Castro si aparecerá en la serie de Manuel “El Loco” Valdés

Finalmente la actriz Verónica Castro autorizó que su nombre aparezca en la serie biográfica de Manuel “El Loco” Valdés.

Fue Iván Valdés, nieto del actor, quien en entrevista para el programa ‘De Primera Mano’ reveló la única petición que hizo Castro para permitir que su nombre sea utilizado en este proyecto que se vea bonita.

“El nombre de Verónica lo trataríamos con mucho cuidado, (ella) dijo ‘vamos a ver, si queda bonito te doy chance, si no queda bien, ya veremos’” Iván Valdés

De la misma manera, Iván Valdés dijo que “El Loco” está muy entusiasmado con la realización de su serie biográfica por ello no se guardará ningún detalle sobre su vida.

“Quiero platicarlo todo, ya no tengo a nadie que me reclame y la única que me puede reclamar es Vero y me da autorización de hablar de lo que quiera. Yo me voy a ir en breve, quédense con la historia” Iván Valdés

Cabe señalar que en este momento las negociaciones de esta serie se encuentran detenidas debido al cierre de oficinas por la contingencia sanitaria del coronavirus.