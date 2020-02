El periodista Alejandro Zúñiga señala que tras 14 años al aire TV Azteca planearía poner fin al matutino

‘Venga la alegría’ es uno de los programas más longevos de TV Azteca -después de Ventaneando-, sin embargo la televisora planearía sacar el matutino del aire en marzo del 2020. De acuerdo con un periodista, tras catorce años de emisión continua el canal buscaría renovar su barra matutina.

A través de su canal de YouTube, Alejandro Zúñiga informó que TV Azteca estaría buscando un nuevo formato en las mañanas por lo que lanzarán un nuevo programa con un nombre diferente y que aborde nuevos temas.

De acuerdo con el comunicador, la televisora del Ajusco remplazaría a ‘Venga la Alegría’ con ‘ Cada Mañana ’ un programa que existió varios años atrás y que era conducido por Omar Fierro.

Alejandro Zúñiga detalló que pese a los cambios que ha experimentado el matutino de TV Azteca, el programa no ha aumentado sus niveles de audiencia lo que ha provocado que la televisora piense en renovar por completo el matutino.

Según el periodista el aumento de los conductores y los contenidos que van enfocados a los concursos y no al contenido de revista ha provocado que los televidentes no terminen por engancharse con el programa.

“A mi me parece que hay un exceso de conductores y que no termina uno de conocerlos y encariñarse porque sus apariciones son muy pocas, además de muchas horas de transmisión. Le falta ser un programa de revista, me parece que se ha enfocado más en los concursos y pastelazos“, detalló el periodista de espectáculos.

‘Venga la Alegría’ inició sus transmisiones el 2 de enero del 2006, en los últimos meses el matutino ha sufrido diferentes cambios buscando mejorar su rating, incluso se combino los conductores del matutino con los de ’ Todo un Show ’, buscando tener una mayor frescura.

TV Azteca estaría enfrentando una crisis financiera

De acuerdo con diversos rumores la empresa de Ricardo Salinas Pliego no atraviesa un buen momento financiero, por lo que incluso ha decidido cortar algunas de sus producciones.