Vanessa Huppenkothen habla sobre su salida de Televisa Deportes

Vanessa Huppenkothen habló sobre su salida de Televisa y señaló que con el tiempo pudo entender que está sucedió en el mejor momento, ya que le esperaban cosas mejores.

La conductora señaló que actualmente se encuentra viviendo su sueño al trabajar para ESPN Deportes, sin embargo no siempre fue así, ya que en la televisora de San Ángel vivió momentos muy desagradables.

En especial su salida ya que fue un momento muy duró para ella, aunque después entendió que fue lo mejor que le pasó.

"Mi salida fue en el momento indicado, creo fue junto con Alberto Lati y otros compañeros la primera en salir y la verdad es que me da tristeza ver como el grupo que había pues ya casi no hay nadie, su fue desmoronando, pero estoy contenta y les deseo lo mejor"

Hoy en día, la conductora se encuentra muy feliz en ESPN Deportes, aunque señaló que su cambio no fue fácil, ya que tuvo que demostrar desde cero que podía quedarse en el equipo y ser un elemento valioso.

En una entrevista para Adela Micha en el 2018, la conductora de 32 años, señaló que en Televisa Deportes la veían como un objeto para adornar y no la tomaban en cuenta para hacer coberturas más serias, algo que puede hacer en ESPN Deportes, donde tiene más libertad para expresar sus conocimientos en el mundo deportivo .

A pesar de que duró cerca de una década en la empresa, Vanessa Huppenkothen señaló que hay cosas que realizó de las cuales hoy se arrepiente, ya que perdió su dignidad a participar en algunas dinámicas en las que se generaba más el morbo y no se demostraba sus conocimientos en los deportes.

“Hice cosas que no debí haber hecho y me arrepiento. Por ejemplo, apuestas y tienes que salir en bikini y pues no, yo creo que te utilizan como un objeto y la verdad es que no lo eres. Yo quería demostrar mi conocimiento y que se de deportes"

