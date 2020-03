La conductora explicó los motivos que la obligaron a presentarse al noticiero de TV Azteca en el paro de Un Día Sin Nosotras

Las muestras de apoyo por el paro nacional de mujeres Un Día Sin Nosotras se han hecho notar en redes sociales y medios de comunicación. Diversas personalidades dieron su punto de vista por este acontecimiento, incluida la conductora de Hechos AM, Vaitiare Mateos.

Contrario a la idea del paro nacional de mujeres, la titular del noticiero de TV Azteca decidió trabajar este 9 de marzo. Vaitiare Mateos aprovechó el momento para explicar los motivos que la obligaron a presentarse a la emisión matutina.

“ Vine a trabajar porque he luchado mucho para estar adonde estoy, porque nadie me ha regalado nada. Porque como muchas mujeres, he luchado para que mi voz se escuche. Estoy aquí porque vengo a exigir justicia, para las que hoy ya no pueden hacerlo porque su voz fue silenciada”, comentó.

La conductora de Hechos AM publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter para hablar de su decisión. Sin embargo, no faltaron los comentarios negativos hacia Vaitiare Mateos, asegurando que TV Azteca no pagaría el día a sus empleadas si decidían unirse al paro nacional.

“Porque me merezco que me paguen igual por el mismo trabajo, el mismo esfuerzo y la misma preparación que tienen mis compañeros hombres. Hoy quise venir a trabajar, porque quiero ser la mujer que hable del poder de las mujeres, tomé le difícil decisión de presentarme a trabar porque no me quiero callar, no quiero desaparecer”, concluyó.