"No me explico porque están sacando a tantas personas que son y pilares de TV Azteca", lamentó una internauta

TV Azteca, como muchos otros medios de comunicación, se ha visto severamente afectada por la pandemia de coronavirus, situación que la ha orillado a despedir a 50 personas, tan sólo en el área de noticias.

Entre los afectados está el reconocido periodista Vicente Gálvez. La noticia de su cese provocó enojo en redes sociales, donde los internautas reclaman a la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego que no sepa valorar al personal que la ha hecho crecer.

¿Quién es Vicente Gálvez?

Fue en el año de 1997 cuando Vicente Gálvez, periodista especializado en asuntos políticos y desastres naturales, comenzó a trabajar en TV Azteca.

El trabajo de Vicente Gálvez ha sido tan destacado que el 22 de agosto de 2018 el reportero compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece sonriente, presumiendo el reconocimiento que TV Azteca le entregó por 20 años de trayectoria, aunque precisó que realmente cumplía 21 años al servicio de la televisora .

Desafortunadamente para Vicente Gálvez, eso no fue suficiente para que TV Azteca decidiera mantenerlo en sus filas ahora que atraviesa una difícil situación económica y terminó incluido en la lista de 50 personas de Fuerza Informativa Azteca (FIA) que han quedado en el desempleo , según ha trascendido.

Hasta el momento, ni Vicente Gálvez ni TV Azteca han confirmado la ruptura de su relación laboral, sin embargo, los internautas lo han dado por un hecho y no han dudado en utilizar redes como Twitter e Instagram para manifestar su enojo.

A finales de abril pasado, durante la Jornada de Sana Distancia que ordenó el gobierno federal para contener la propagación del coronavirus, Vicente Gálvez publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que le veía listo para reportear en las calles, luciendo un cubrebocas N95 y una chamarra de FIA. El reportero acompañó la publicación con el siguiente mensaje:

"Reporteando en tiempos de Coronavirus Lástima que no hay filtros N95 para los oídos" Vicente Gálvez

Los usuarios han retomado la publicación para lamentar su despido, con mensajes como:

"No me explico porque están sacando a tantas personas que son y pilares de TV Azteca, por eso menos personas vemos sus noticias y programas , parece que las personas se van haciendo mayores y pierden su valor, me da mucho" @rosalescadena