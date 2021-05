Telemundo transmitirá telenovela escrita y protagonizada por Angélica Vale

Angélica Vale cumplió un deseo más, la telenovela que escribió desde hace mucho tiempo al fin saldrá al aire y ella misma la protagonizará.

Tras su contrato por tres años con la cadena Telemundo, la actriz y comediante lanzará el melodrama ?La fan? que comenzará a grabarse a finales de año con ayuda de Marcela Chitero, quien le ayuda en la formación de los capítulos.

?Estoy muy ilusionada con Telemundo, me han abierto las puertas no nada más como artista, sino también para desarrollar esta novela que tengo escrita, es algo que en Televisa hubiera sido muy difícil que pasara?, comentó la mexicana en entrevista.

Recordó que el libreto de ?La fan? lo escribió al concluir la telenovela ?La fea más bella? que estelarizó al lado de Jaime Camil en el periodo 2006-2007.

?Desde entonces, he tratado de hacer algo con ella y nada. Hubo un acercamiento con Televisa, pero nunca nada serio ni nada formal. Ahora me siento muy contenta de estar en Telemundo, estoy en una empresa que de pronto me dice: ?sí queremos oír tus proyectos, ¿qué te late??. Son cosas que aquí no pasan o pasan poco, a mí no me había sucedido?.

Por otro lado, indicó que en septiembre próximo podrían iniciar las transmisiones del programa ?La sorpresa de tu vida?, que conducirá junto con Raúl González y después hará la telenovela.

A la par de sus compromisos con Telemundo, Angélica Vale encabezará el elenco del musical ?Mentiras? en Los Ángeles, California, a partir de octubre.