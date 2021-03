‘The Silent Flute’ de Bruce Lee será adaptado a una mini serie

El proyecto ‘The Silent Flute’, de Bruce Lee, finalmente se hará realidad con una mini serie de televisión que estará basada en el guion original

El proyecto cinematográfico inacabado de Bruce Lee, ‘The Silent Flute’, será adaptado a una miniserie. Jason Kothari (Bloodshot) de Valiant Entertainment ha adquirido los derechos del guion original y será adaptado por el escritor y guionista John Fusco.

El proyecto de ‘The Silent Flute’ fue concebida originalmente por Bruce Lee, James Coburn y Stirling Silliphant, en 1969, este filme también iba a ser la primera producción de Lee en Hollywood.

La producción del proyecto de Bruce Lee, ‘The Silent Flute’ fue descartada

Sin embargo, el proyecto finalmente fue descartado y Bruce Lee debutó en Hollywood con la película ‘Enter the Dragon’. Cuatro años después de la muerte del actor, Silliphant resucitó la cinta de ‘The Silent Flute’ en la forma de ‘Circle of Iron’ de 1978, con David Carradine reemplazando a Lee.

Debido a los drásticos cambios en la historia y la obvia ausencia de Bruce Lee, la película tuvo una tibia recepción por parte de la crítica de ‘Circle of Iron’, pero esto no impidió que la película lograra un estatus de culto entre los fanáticos del cine de todo el mundo.

En su momento, ‘The Silent Flute’ iba a convertirse en una fantasía de acción que se desarrollaría en un futuro postapocalíptico en el que un ‘luchador’ se embarca en un heroico viaje para buscar una ciudad que pudo haber sobrevivido al apocalipsis. Incluso, la ex luchadora de MMA Gina Carano (‘Kickboxer: Vengeance’, ‘The Mandalorian’) estuvo involucrada en el proyecto con un personaje llamado Tara.

John Fusco dijo sentirse honrado de participar en ‘The Silent Flute’ la obra más personal de Bruce Lee

John Fusco dijo para el sitio ‘Yahoo’ sentirse honrado para ayudar a dar vida a la obra más personal de Bruce Lee. También comentó que la historia escrita por el actor, junto con Sterling Silliphant y su difunto amigo James Coburn , se adelantó a su tiempo y trasciende el drama de acción de una manera profunda y provocativa.

“Lo que esperamos hacer es abrir el lienzo de su mundo de historias y honrar su visión de la manera emocionante que puede hacer hoy la narrativa épica de larga duración ” John Fusco



Por su parte, Matthew Polly, historiador de Bruce Lee y autor de bestsellers de ‘Bruce Lee: A Life’, declaró que: "'The Silent Flute' fue el proyecto más apasionante de Bruce Lee . Cuando era un actor en apuros a finales de la década de 1960 en Hollywood , Lee derramó su corazón y alma en el guion de artes marciales, creyendo que era su mejor oportunidad de convertirse en la primera superestrella asiática de Estados Unidos”.

Hasta el momento, no se cuenta con un reparto oficial para protagonizar ‘The Silent Flute’ de Bruce Lee. Tampoco se ha anunciado una fecha tentativa de estreno.