'The Mandalorian': Disney no reemplazará a Gina Carano

Cara Dune, el personaje de Gina Carano, simplemente desaparecería de 'The Mandalorian'.

Ante el despido de Gina Carano de 'The Mandalorian', muchos se preguntan si Disney hará un recast para el personaje de Cara Dune en la Temporada 3. De acuerdo a The Hollywood Reporter, el estudio no tiene planes de reemplazar a la actriz.

En un extenso reportaje, el medio señala que no hay planes de darle el papel de Cara Dune a otra interprete tras la salida de Gina Carano, el personaje simplemente desaparecerá de 'The Mandalorian'. Citando a una fuente dentro de Lucasfilm.

Esto también implica la posible aparición de Dune en alguna otra producción relacionada a 'Star Wars'; la mercenaria dejará de figurar en toda la franquicia de manera inmediata, siendo sus únicas participaciones las dos primeras temporadas del show de Mando y Baby Yoda.

Gina Carano Disney

Disney quería sacar a Gina Carano de 'The Mandalorian' desde 2020

El reportaje de The Hollywood Reporter también revela que Disney estaba pensando en despedir a Gina Carano de 'The Mandalorian' desde 2020, a raíz de sus primeros comentarios en redes sociales, que hacían referencia a la pandemia y los pronombres inclusivos.

Al inicio se pensó hacer sólo un control de daños, como sucediera con James Gunn, Letitia Wright y Liu Yifei; incluso se le pidió que se disculpara, cosa que la otrora actriz de 'The Mandalorian' hizo a medias, por lo que los ejecutivos decidieron esperar para ver cómo evolucionaba todo.

Gina Carano Mario Anzuoni/Reuters

Querían ver hasta qué punto llegaría antes de tomar una decisión. De hecho, se esperaba que ella estuviera en el Investors Day del 10 de diciembre, presentando las nuevas series de 'Star Wars'; pero todo fue cancelado de último momento y Kathleen Kennedy apareció en pantalla.

La decisión de despedirla fue tomada por los altos mandos de la compañía; varios de sus compañeros y compañeras, incluido Pedro Pascal, le mencionaron que sus publicaciones estaban causando alboroto entre la "gente importante"; sin embargo, ella hizo caso omiso de las advertencia.

Con información de The Hollywood Reporter.