‘The Last of Us’ tendrá una serie en HBO

'The Last of Us' contará con una miniserie producida por HBO, Sony Pictures Televisión y PlayStation Productions.

HBO lanzará una miniserie de ‘The Last of Us’. La dirección estará a cargo de Craig Mazin y contará con la participación de Neil Druckmann, director y guionista creativo de Naughty Dog, desarrolladora del videojuego.

‘The Last of Us’ se considera uno de los juegos más importantes y aclamados de PlayStation, por lo que no es de sorprender que HBO anunciara una serie live-action sobre el título.

El anuncio se hizo a través del Twitter de HBO; llega luego de que Sony dejara en claro sus deseos de crear adaptaciones de sus videojuegos más exitosos, comenzando con ‘Uncharted’.

Asimismo, y de acuerdo con The Hollywood Reporter, se trabajará codo a codo con Naughty Dog, desarrolladores del juego, por lo que ya se ha convertido en una de las series más esperadas por los fans de la franquicia y los videojuegos.

La miniserie también estará co-producida por Sony Pictures Televisión y PlayStation Productions , por lo que se convertirá en el primer proyecto de este último. Por otro lado, se espera que la secuela del videojuego salga a finales de mayo de 2020.