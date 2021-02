Luego de muchos retrasos, 'The Falcon and the Winter Soldier' llegará a Disney+ en primavera.

'The Falcon and the Winter Soldier' iba a ser la primera serie del MCU; sin embargo la pandemia provocó que su grabación se retrasara varias veces . Afortunadamente el show se pudo completar a finales de 2020, y está listo para estrenarse en Disney+.

A través de un nuevo tráiler, 'The Falcon and the Winter Soldier' dio a conocer que llegará al servicio de streaming el próximo 19 de marzo de 2021 , justo para la primavera y tras el final de la primera temporada de 'WandaVision'.

Además de la fecha de estreno, el nuevo avance muestra un poco más de la historia, así como al resto de personajes que veremos en la serie, como es el caso del Barón Zemo y la Agente Carter (Sharon), a quienes viéramos en otras obras del MCU.

¿De qué tratará 'The Falcon and the Winter Soldier'?

'The Falcon and the Winter Soldier' nos mostrará lo que pasó en el mundo luego de 'Avengers: Endgame'; sobretodo cómo se ha llevado la ausencia del Capitán América, siendo Falcon y el Winter Soldier los herederos del legado de Steve Rogers.

Como su nombre lo indica, 'The Falcon and the Winter Soldier' nos mostrará el equipo forzado entre Sam Wilson y Bucky Barnes, quienes se enfrentarán a un grupo terrorista llamado "Flag-Smashers", que al parecer son liderados por el Barón Zemo.

Falcon and the Winter Soldier Disney

Este será el villano principal de la serie, dando a entender que mantiene su odio hacía los superhéroes y hará todo lo posible por acabar con cada uno de ellos. Sin embargo, no será el único personaje al que se enfrentarían, pues se ha mencionado la aparición del Captain Britain.

Junto con esto se podría tener la participación de la Black Widow, pues ya se confirmó que este show se liga directamente con la película de Natasha Romanoff que también fuera retrasada en diversas ocasiones.