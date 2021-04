'The Falcon and the Winter Soldier' hace referencia al 'Chapo' Guzmán

El último capítulo de 'The Falcon and the Winter Soldier' recordó una de las fugas de El Chapo.

'The Falcon and the Winter Soldier' estrenó su capítulo número 4 este 9 de abril, siendo considerado uno de los mejores de la temporada; sin embargo, el público mexicano se sorprendió por una curiosa referencia a "El Chapo", y no, no hablamos de la serie sino del mismo narcotraficante.

Resulta que en el clímax del capítulo 4 de 'The Falcon and the Winter Soldier', las Dora Milaje llegan buscando al Barón Zemo para cobrar venganza por la muerte del rey T'Chaka, Bucky y Sam tratan de detenerlas, durante la confusión el villano huye por un agujero en el baño.

Cuando los héroes van a buscar a Zemo, se dan cuenta de su escape; Falcon menciona "No puedo creer que imitó a El Chapo" , a lo que el Winter Soldier responde "Yo lo creo". Como muchos sabrán, una de las fugas más famosas del narcotraficante fue cuando escapó de la cárcel a través de un túnel desde su celda.

Acabo de comprender que Bucky sabe quien es el Chapo xdxdxd

Fans reaccionan a la mención de El Chapo en 'The Falcon and the Winter Soldier'

Obviamente esa curiosa referencia a "El Chapo" en 'The Falcon and the Winter Soldier' no podía pasar desapercibida por los fans de Marvel, quienes reaccionaron de manera positiva ante la mención del famoso narcotraficante.

Varios mencionan que 'The Falcon and the Winter Soldier' ha hecho lo que ningún otro universo se ha atrevido, confirmar que El Chapo existe en el MCU , no sólo eso, también que los héroes de Marvel conocen al delincuente mexicano.

El Chapo feliz de saber que ya es parte del UCM #TheFalconAndWinterSoldier

De hecho hay quienes teorizan que el propio Sam Wilson habría estado en contacto con Guzmán debido a su pasado como agente de Estados Unidos. Además, ahora llaman al personaje de Daniel Brühl como "Zemo Guzmán".

Algo que mucha gente ha criticado de las últimas producciones del MCU es que se habían alejado del plano de lo cotidiano, para centrarse únicamente en lo superheróico; por ello es que este tipo de momentos son muy bien recibidos por los seguidores de este universo.

