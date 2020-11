Los contenidos de Fox estarán disponibles en una plataforma ajena a Disney+.

Disney+ lleva poco más de una semana disponible en México, aún así muchos no superan que el servicio no cuente con todas las temporadas de 'Los Simpson' ni gran cantidad de los contenidos que Fox produjera en cine y televisión. Esto se debería a que se está planeando lanzar otra plataforma, "Star".

En una entrevista recuperada de David Chávez, vicepresidente de Marketing para The Walt Disney Company en Latinoamérica, señala que aunque contará con cierto contenido de Fox, el grueso de las producciones de estas serán mandadas a un servicio que será conocido como "Star", al cual aún no tiene fecha de llegada.

Esto debido a que se piensa a Disney+ como algo familiar, por lo que las producciones para adultos como 'Los Simpson', 'Padre de Familia' o 'Deadpool' no se acoplan a la imagen que quiere la empresa para su actual streaming.

Los Simpson Disney

Star será independiente a Disney+

Junto con lo anterior David Chávez puntualiza que Star operará de manera independiente a Disney+, lo que significaría que los fans de 'Los Simpson' y otras producciones de Fox deberían de pagar otra suscripción para acceder al mismo; aunque hay que señalar que de momento no se ha definido exactamente cómo será su modelo de negocios.

Si bien todo lo señalado anteriormente empata con la declaración dada por Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company en América Latina, que en su momento señaló que no estaban todas las temporadas de la familia amarilla porque no se acoplaban al estilo familiar de la plataforma.

Deadpool FOX/Disney

Aún así, muchos fans siguen sin estar de acuerdo con la decisión de Disney con respecto al contenido de su plataforma, sobretodo en nuestra región, pues en otras partes del mundo sí se pueden ver más contenidos de Fox sin problemas, destacando todas las temporadas de 'Los Simpson'.

Estaremos al pendiente acerca de los cambios que pudiera haber en Disney+, además de las actualizaciones que se den acerca del servicio Star.

Con información de Animal y Xataka.