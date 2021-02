Las series más incomodas para ver con tus papás

Antes de que reúnas a la familia en la sala para ver algunas series, te decimos cuáles debes evitar si no quieres pasar incomodidades.

Sabemos que este confinamiento ligado a la pandemia por coronavirus te ha mantenido en casa y que de alguna forma te ha unido a tu familia sobre todo si vives con ella. Ver series televisivas tomó un nuevo sentido. Hoy es un buen momento para ver esos programas de los que tanto has escuchado, pero ¿por qué es tan incómodo ver historias repletas de sexo, violencia y de lenguaje no apropiado junto a tus padres?

Tengas la edad que tengas, en tu entorno familiar siempre habrá temas tabú que los papás odian saber y escuchar. Incomodidad que se expresa con nerviosas risas y un forzado tosido. Seguramente ya recordaste aquella vez que se sentaron todos juntos y en televisión pasaron un desnudo o una escena sexual. Los segundos se volvieron eternos…

Series que no debes ver junto a tus papás

Interesado en este tema, el portal Onbuy.com hizo un listado de los series televisivas que no puedes ver en familia aún cuando la sinopsis se disfrace de sobrada rectitud. Se acercó a 3,255 personas para preguntarle sobre las series que los han metido en aprietos con sus papás y estos fueron los resultados:

Bridgerton, aunque se trata de una seria dramática de época que en apariencia podría ser la favorita de tu mamá, la historia creada por Chris Van Dusen ambientada en un mundo competitivo de la actual de sociedad de Londres durante el periodo Regencia, esta llena de escena sexuales.

No es exactamente el sexo que se aprecia en los capítulos de la serie Normal People , donde la novelas de Sally Rooney nos muestra el despertar sexual y la historia de amor entre dos adolescentes que suman intensas experiencias donde no cabe la palabra pudor.

Orange is the new black tampoco es acta para ver al lado de tus progenitores. Esta muestra los dramas e injusticias que viven las presas de Litchfield. Sin mencionar que es una adaptación basada en la experiencia de Piper Kerman en prisión.

Sex Education fue una revelación. Aquí se tocan temas de los que pocos hablan. Cabe mencionar que no solo giran alrededor de asuntos sexuales sino que se acercan a distintos temas sociales que rodean a los ‘millennials’.

Pese a que Game of thrones ya concluyó tras ocho temporadas, la historia de George R.R. Martin además de sexual y sangrienta está llena de crueles muertes.

Big Mouth , conocida como la heredera de la insolencia de South Park, en palabras de críticos “es una serie sobre las viscosidades de la pubertad y los monstruos hormonales”. Aunque viene en formato de caricatura no es apta para niños así como para uno que otro adolescente e incluso adulto.