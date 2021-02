Salma Hayek hará una metáfora sobre los juicios y cambios que sufren las mujeres en su vida.

Aunque muy pronto la veremos de regreso actuando en las grandes obras cinematográficas, Salma Hayek se mantiene muy activa en su rol de productora, revelando que ya prepara una serie para HBO Max, la cual tratará sobre una mujer y unos senos que hablan.

El programa se llamará 'A Boob's Life: How America's Obsession Shaped Me — and You', el cual narrará la historia de Leslie, una mujer de 40 años que un día descubre que sus pechos le hablan. Salma Hayek será la productora ejecutiva al lado de Jose Tamez y Siobhan Flynn, a través de su empresa Ventanarosa Productions.

De acuerdo con la mexicana, será una metáfora de los cambios y juicios a los que son sometidas las mujeres a lo largo de su vida, donde se tiene la idea de que no importa lo que se haga, nunca es suficiente; de momento no hay fecha de estreno ni posible elenco.

Salma Hayek Agencia México

Salma Hayek está a la espera del estreno de 'The Eternals'

Antes de la llegada de 'A Boob's Life', Salma Hayek se prepara para la llegada de 'The Eternals', película del MCU en la que participa como Ajak, una de las protagonistas. El filme iba a estrenarse en 2020; pero la pandemia provocó su retraso.

Existen mucha expectativa alrededor de 'The Eternals', no sólo porque ahondará más en la faceta cósmica de Marvel, también porque es el primer filme de superhéroes donde participan varios de los involucrados, incluyendo a Salma Hayek.

Salma Hayek Eternals @salmahayek

Al respecto, Salma Hayek señala que el filme es muy diferente a lo que hemos visto en otras producciones, pues le resulta una obra sumamente empoderada que rompe con diversos estereotipos; hablando específicamente Ajak, señala que no es una mujer sexy y eso está bien.

Reconoce que el ser considerada por Marvel y Disney le conmovió mucho , pues al inicio de su carrera nunca pensó que estaría en una película de este tipo, además de que su edad y estatura le han jugado malas pasadas anteriormente; sin embargo, nada de eso importó y ahora es parte del MCU.

Con información de Deadline.