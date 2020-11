"Tiranito", responde Sabina Berman a John Ackerman luego de acusarla de sabotaje

La escritora discutió con el co-conductor del programa "John & Sabina" de Canal Once por afirmaciones que hizo en Twitter.

Sabina Berman y John Ackerman estrenaron un programa en Canal Once en mayo de 2019 que coincidió con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al gobierno de México, sin embargo, el proyecto dual entre el analista político y la escritora decantó casi un año después de una rencilla en redes sociales .

Luego de que John Ackerman acusara a Sabina Berman de “sabotaje” tras afirmar que la había invitado al programa de “John & Sabina” que ambos conducen porque valora “la pluralidad de voces”, la escritora lo acusó de ser un “tiranito” al recordarle que el programa es propiedad de Canal Once y que en los contratos de ambos, ellos figuran como co-conductores.

La polémica se desató en las cuentas de Twitter de cada uno, pues mientras el académico quien es esposo de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, afirmaba que ve a la escritora “cada vez más incómoda y agresiva”, además de recalcar que encontró una pareja con mayor afinidad: Denise Dresser.

Sabina Berman, por su parte, le explicó que durante un año han gozado de “libertad de expresión” ilimitada que otorga el presidente AMLO, pero que a Ackerman parece no agradarle cuando choca con su “ego”, acusándole además de compartir espacio con una mujer que tenía su propio punto de vista.

“Hace varias semanas decidiste atropellar ese contrato y en un golpe de prepotencia de autonombraste el único conductor: el tiranito del programa”, aseveró la escritora en Twitter, quien le espetó que el académico espera se comporte a partir de sus expectativas: otorgándole o quitándole la palabra, imponiendo invitados o publicidad.