"No me despidieron y tampoco renuncie": Rocío Sánchez Azuara confirma fin de La 3ra en Discordia

Rocío Sánchez Azuara decidió poner fin a los rumores sobre la salida de La 3ra en Discordia.

Se han desatado cientos de rumores tras la salida del programa de Rocío Sánchez Azuara, La 3ra en Discordia, por ello la conductora tomó sus redes sociales y habló de la inesperada forma en la que finalizó su proyecto.

Ella misma lo aclaró en Instagram y dejó claro que no la despidieron y tampoco nunca renunció, solo se trato de una decisión de los altos ejecutivos de Televisa.

“Dejé la tercera en discordia, no por voluntad propia, fueron decisiones de la empresa, desconozco, la verdad porque tomaron esa decisión, sin embargo le deseo lo mejor a las personas que se queden con el espacio” Rocío Sánchez Azuara. Conductora

Este proyecto para Rocío fue muy importante porque se convirtió en una válvula de escape, mientras su hija se encontraba en el hospital. Lo cierto, es que la conductora aprovechó para aclarar las notas falsas que se han difundido sobre el tema.

“Yo no terminé mal con la empresa, los ejecutivos me han llamado, yo no me llevo ningún mal sabor de boca, yo jamás falte a la chamba, las grabaciones eran mi oxigeno para cuando no estaba todo bien con mi hija, esto solo es un bache, no hay peor dolor que perder una hija, debemos seguir trabajando” Rocío Sánchez Azuara. Conductora

Rocío Sánchez Azuara, comentó que su relación con la empresa se encuentra en los mejores términos, sin embargo, ignora las razones por las que salió La 3ra en Discordia, hace hincapié en que no tiene nada que ver con rating, porque sus números siempre estaban en los primeros lugares.