Remmy Valenzuela asegura que Pati Chapoy “es como el gobierno”

Remmy Valenzuela habló por primera vez tras su repentina salida del programa ‘”La Academia” y aseguró que Pati Chapoy “ es como el gobierno ”.

El cantante de música regional mexicana fue cuestionado durante la "Fiesta de la KeBuena" sobre los rumores que apuntan que la titular de Ventaneando fue la responsable de su salida del reality show de Tv Azteca de este 2019.

Con una sonrisa, Remmy comparó a Chapoy con el gobierno: “la verdad desconozco, es que ella es como el gobierno , muchos diputados y gobernadores, presidentes y todo…”

En el evento que se llevó acabo en el Foro Sol el pasado 3 de diciembre fue cuestionado sobre los motivos de su salida del concurso de canto, pero él se limitó y señaló que todavía no lo sabe.

Remmy Valenzuela asegura que no se fue de La Academia porque faltó, como aseguran algunos medios, y todavía está esperando a que el productor le llame.

“Sí llegué. (Me dijo) en mi camerino el productor que ahorita hablaban conmigo y no me han vuelto a hablar”

Remmy Valenzuela