Ana de la Reguera y Carlos Rivera conducirán los Grammy Latinos

Esta noche se llevará a cabo la ceremonia 19 de los Grammy Latinos, premiación que será conducida por Carlos Rivera y Ana de la Reguera.

La ceremonia se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Esta será la primera vez que Rivera conduzca un evento tan importante como lo es la entrega anual del reconocimiento.

"Me honró muchísimo esta invitación. Que me hayan invitado a esto fue una sorpresa súper grata, sobre todo por lo importante que es esa gala para la Academia Latina de la Grabación. Tienen un enfoque muy particular y especial sobre la ceremonia, el hablar de los sueños e historias de éxito de mis colegas que están nominados o que han ganado alguna vez un premio”, dijo al respecto el interprete del tema principal de la telenovela Amar a Muerte.

En cuanto De La Reguera se dijo emocionada de ser parte de tan importante evento el cual está aprovechando para conocer a grandes artistas como Kany García, J Balvin, Rosalía y al mismo Rivera.

