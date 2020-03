Confirman regreso de Ingrid Coronado a la televisión

Este 2020, Ingrid Coronado regresa a la televisión. Conducirá un nuevo programa de concursos.

A poco de que se rumorara que Ingrid Coronado estaba suplicando por una oportunidad para regresar a la televisión, finalmente se confirma que este 2020 volverá a pisar foros, y lo mejor, viene para quedarse.

Es el periodista de espectáculos Alex Kaffie quien mediante su columna del Heraldo de México, asegura que la ex de Fernando del Solar retomará la conducción; sin embargo, no será de la mano de TV Azteca y tampoco de Televisa.

Hace unos días, Ingrid grabó el piloto de “Swich”, un programa de concursos que será transmitido por Imagen Televisión de lunes a viernes con duración de una hora. Es poco lo que se sabe del nuevo proyecto que enfrentará a equipos compuestos por cinco personas en cuatro rondas de conocimientos.

Ingrid Coronado revela por qué dejó la televisión

Como recordarás, la salida de Ingrid tuvo lugar en medio del escándalo que se desató tras anunciar su separación de Fernando del Solar, quien en aquel momento iniciaba su lucha contra el cáncer. Al tratarse de dos figuras públicas la audiencia tomó partido decidiendo que ella es la villana por lo que ataques contra su persona fueron creciendo.

La exGaribaldi intentó mantener la calma y no responder a las críticas; no obstante, de tanto fingir que no le afectaban terminó frustrándose.

Mediante un video publicado en su canal de YouTube, reveló que cada vez que escuchaba sonar el despertador lágrimas brotaban de sus ojos pues no quería ir a trabajar; sin embargo, su sentido de responsabilidad pesó más sobre todo porque su trabajo le ayudaba a mantener a su hijo Emiliano.

Más que el dinero, en aquel momento aseguró que el verdadero motivo detrás de su salida de la pantalla chica fue porque no era feliz, incluso estaba segura de no querer volver.