Revive la caída de Rebecca de Alba en el reality ‘Mexicana Universal’

El domingo, Rebecca de Alba sufrió un penoso accidente durante la segunda gala del reality show ‘Mexicana Universal’.

La modelo y presentadora de televisión sufrió una caída que preocupó a sus compañeros. Por supuesto, hay video.

El incidente ocurrió cuando Alba caminaba por el escenario, se enredó con su vestido y terminó en el suelo. Penélope Menchaca y David Salomón inmediatamente la auxiliaron.

Posteriormente y con la finalidad de no preocupar a nadie, Rebecca dijo: “Le quiero decir a todo el público que ánimo, que todo está perfecto, que no me van a eliminar tan fácil en esta competencia, que aquí está una mexicana universal, y que cuando pasa este tipo de accidentes, este tipo de detalles, ustedes son los únicos que levantan absolutamente toda la noche, la gala”.

Con información de agencias