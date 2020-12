El conductor apostó en favor a su equipo de futbol, pero terminó perdiendo contra Paul Stanley.

Luego de que se confirmó que Cruz Azul se enfrentaría a Pumas , Raúl Araiza y Paul Stanley decidieron hacer una apuesta en el programa Hoy.

Tras la victoria de la máquina en el primer enfrentamiento, Araiza se mostró muy confiado que su equipo ganaría y que su compañero tendría que vestirse de quinceañera y pasear por los pasillos de Televisa.

Sin embargo, al final Pumas se llevó la victoria por lo que al presentador no le quedo más remedio que utilizar un vestido y recorrer las instalaciones del canal, ante las burlas de Paul Stanley.

Durante la emisión del programa Hoy de este lunes 7 de diciembre, Stanley se presentó con una playera del equipo Universitario mientras que Raúl Araiza se trató de esconder luego de que perdió su equipo, pero al final tuvo que cumplir con su apuesta.

“Yo pagaré, pero te voy a decir una cosa, ya me vestí del América, ahora me voy a vestir de los Pumas porque soy hombre, pero les digo muchachos, hasta que no tengamos la copa, no estén diciendo, es mediocre el asunto” Raúl Araiza

El actor se mostró muy enojado por la actuación de su equipo y en todo momento aseguró que ya no volvería apostar en favor del Cruz Azul, ya que constantemente suele perder.

Durante el programa Hoy se mostró como Raúl Araiza y Paul Stanley recorrían los foros de Televisa y el primero de ellos vestido de quinceañera bailaba con varios de los trabajadores. Además del vestido de color dorado con azul y el logo de Pumas, el presentador también se puso un cubrebocas con el escudo del equipo de C.U.

Araiza no estuvo sólo ya que Yurem lo acompañó vestido de chambelán, con detalles del equipo ganador.