José Manuel Figueroa protagonizará serie sobre la vida de Joan Sebastian

Tanto se rumoró que Pablo Montero personificaría a Joan Sebastian en la serie que se prepara en su honor; sin embargo, se quedará con las ganas ya que el papel es para José Manuel Figueroa, hijo de fallecido. *Nuevamente, cruzar los dedos no sirve de nada.

Lo anterior se reveló en el programa Hoy, donde se presentó a José Manuel como el protagonista de la serie que realizará Carla Estrada como homenaje a la vida del fallecido cantautor Joan Sebastian.

?La verdad lo mío es un compromiso muy grande, es un compromiso más allá de un papel, en mi caso es representar a mi padre, en todos los aspectos, es entregar de mí una parte importante, porque va a ver ciertas partes de la historia que me pueden llegar a afectar más de lo normal, en ciertas situaciones?, confesó José Manuel en entrevista.

?Creo que el compromiso es muy importante, que yo lo tenga muy claro, que no necesito culparme en por qué me dieron este papel, que le pregunté a Carla que por qué me dio el papel, y me dijo que principalmente por la naturalidad, por lo que puedo de una forma conocer el personaje, actuarlo, y que de alguna forma no tenía vicios, muletillas?.

“Es un gran compromiso, voy a estar en clases intensas, voy a empezar a estudiar toda la semana. Definitivamente creo que es un papel muy importante en mi vida, en mi carrera, pero también es un papel muy importante en mi vida (personal), porque voy a representar a una persona que significó tanto en mi vida, una persona que significó tanto para México también?, finalizó.