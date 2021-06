Acá el hilarante promocional de Stranger Things con Jaime Maussan

Hasta Jaime Maussan se interesa por lo que pasa en el poblado de Hawkins, Indina -año 1983- a raíz de la desaparición de Will Byers.

Netflix hizo su apuesta, se arriesgó por incluir al periodista e investigador y experto en el fenómeno OVNI para promocionar la nueva temporada de Stranger Things, y ahora Maussan es tendencia en Twitter.

"¡Increíble! Acontecimientos extraños demuestran la existencia de seres paranormales. Y nadie… hace nada”, se lee junto al video publicado en la cuenta de Facebook de la serie de Netflix.

Todos hablan de esto. Qué esperas, da play:

Se espera que la nueva temporada se estrene en algún momento del verano de 2017.

Ésta se estructura de 9 episodios: “Madmax”, “The Boy Who Came Back To Life”, “The Pumpkin Patch”, “The Palace”, “The Storm”, “The Pollywog”, “The Secret Cabin”, “The Brain” y “The Lost Brother”.

