Andrea Rodríguez Doria despidió a la colaboradora Liz Torres después de cinco años trabajando en el programa Hoy.

Los cambios para el 2021 continúan en el programa Hoy y ahora se reveló que un nuevo integrante había sido despedido. Liz Torres se despediría de la emisión matutina.

Alex Kaffie reveló que después de cinco años colaborando en el matutino, la productora Andrea Rodríguez Doria le habría informado que sus servicios ya no eran requeridos.

En su columna para ‘El Heraldo de México’ el periodista detalló que tras el despido de Pedro Prieto , se vendrán más modificaciones de cara al próximo año.

Liz torres se despide del programa Hoy para el 2021

Alex Kaffie señaló que los cambios en el programa Hoy continúan y que además de nuevas incorporaciones también continúan los despidos, tal es el caso de Liz Torres.

“En 'Hoy' sigue el recorte de empleados. Sí, al despido de Pedro Prieto (que debido a que está contagiado de Covid-19 ni despedida en el foro pudo tener el miércoles) se suma la expulsión de otra persona que llevaba cinco años y meses laborando ahí" Alex Kaffie

El periodista reveló que la conductora se encontraba a cargo de la sección ‘A que no sabías’ y ‘Los cinco +’.

“¿A quién me refiero? A Liz Torres, encargada de la sección ‘A que no sabías'. Ayer en la tarde Andrea Doria (productora de 'Hoy') la citó en su oficina para decirle ‘a que no sabías que ya no vas a seguir en el programa’" Alex Kaffie

En su columna, Alex Kaffie señaló que los despidos en el programa Hoy continúan y habrá más personas que se sumen a Pedro Prieto y Liz Torres.

“Los despidos de Pedro y Liz son apenas el principio de los cambios que va a tener el matutino de Las Estrellas. Y es que ahí la poda de integrantes continuará" Alex Kaffie

Hasta el momento la productora Andrea Rodríguez Doria no se ha revelado sobre estos rumores. Sin embargo que si confirmó que están realizando casting para nuevos reporteros.