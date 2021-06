‘A mí no me gustó Remmy Valenzuela, creo que sobra’: Pati Chapoy

La Academia se estrenó por Azteca Uno este fin de semana, pero tal parece que uno de los jueces no fue del agrado de Pati Chapoy.

El día de ayer Adal Ramones acudió a promocionar el programa en Ventanendo y sin querer Pati Chapoy dejó al descubierto que uno de los jueces no es de su agrado.

Se trata nada más y nada menos que de el juez nacido en Guasave, Sinaloa Remmy Valenzuela, mismo del que expresó no le gustó su participación, por lo que de inmediato Ramones, trató de defenderlo, asegurando que poco a poco, tanto los jueces como los participantes irán soltándose semana tras semana.

Sin pelos en la lengua, la periodista de espectáculos aseguró que ni siquiera sabe quién es el cantante:

“A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra (Remmy Valenzuela). ¿Quién es? No lo conozco”

Pati Chapoy. Periodista