El exacadémico revela que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto con Magda Rodríguez

Luis Armando Lozano, mejor conocido como Paolo Botti, podría regresar a la pantalla chica al integrarse como nuevo conductor del programa Hoy.

En una entrevista con varios medios el ex académico reveló que tras sufrir una serie de humillaciones en TV Azteca, ya es parte del talento de Televisa donde espera retomar su carrera en la música y en la televisión gracias a Magda Rodríguez.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes el famoso reveló que se siente muy feliz en su nueva casa, ya que considera que la televisora de San Ángel si apoya el talento de su personal.

“Me siento muy contento en Televisa, es una televisora muy grande o sea que realmente promueve y apoya el talento de los cantantes y espero que nos vaya bien. Vamos a estar trabajando conducción y algunos otros proyectos” Paolo Botti

Paolo Botti detalló que su llegada a Televisa fue por invitación de Magda Rodríguez, por lo que surgieron varios rumores que podría integrarse al programa Hoy o a la segunda temporada de ‘Guerreros 2020’.

“Le agradezco mucho a Magda, la quiero mucho, me está dando la oportunidad porque ha conocido mi trabajo y creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Estamos abiertos a prepararnos, para aprender... venimos a hacer lo mejor de nosotros y ojalá a la gente le guste” Paolo Botti

Paolo Botti revela que vivió humillaciones en TV Azteca

En su entrevista Paolo Botti también habló sobre su paso por TV Azteca y reveló que cuando el estuvo ahí había personas que no supieron manejar a sus talentos.

“No supo manejar a los artistas... muchos artistas como nosotros nos quedamos estancados, en canal no contaba con la gente profesional. Hoy no puedo hablar porque creo que es otra administración” Paolo Botti

El ex académico detalló que vivió humillaciones dentro del canal y que por eso su carrera ya no pudo continuar.

“Recibimos humillaciones, congelamientos. Me tuvieron años en la congeladora sin darme mi carta de retiro. Humillaciones de ciertas personas que dijeron que mientras estuvieran en el poder mi carrera no iba a lucir. Muchos académicos podemos contarlo ya sin miedo. En ese momento era impune, no podías abrirte porque esta gente tenía poder” Paolo Botti

Paolo Botti también señaló que se trató de perjudicar su imagen y se inventaron ciertas cosas que no eran ciertas.