La conductora señaló que ya se encuentra mejor y anunció que regresará al noticiero de Paola Rojas

Hace dos semanas Odalys Ramírez anunció a través de Instagram que una prueba de coronavirus había dado positivo, por lo que se sometería a aislamiento para evitar la propagación del virus.

A través de sus redes sociales, la conductora compartió mensajes en los que explicaba su día a día en cuarentena. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al anunciar en una transmisión en vivo que regresaría al trabajo.

De acuerdo con Odalys ya se ha recuperado por lo que este miércoles, 1 de abril, regresará al trabajo en el noticiero de Paola Rojas . Pero su participación será de manera remota ya que aun no puede tener contacto con otras personas.

“Ya mañana regreso al noticiero, obviamente desde mi casa, porque todavía no estoy dada de alta para ir a convivir con el resto del mundo, pero mañana nos vemos en el noticiero” Odalys Ramírez

Odalys Ramírez señala que fue criticada por hacer pública su enfermedad

Luego de 14 días de aislamiento, la conductora explicó que se encuentra mejor ya que no le falta el aire para respirar.

“Hoy se cumplen 14 días de nuestro aislamiento a partir de que nos detectaron ese ‘vicharraco’, que ya no voy a decir su nombre porque no quiero dar más poder en mi sistema” Odalys Ramírez

Según Odalys el virus actúa de manera diferente en cada persona y ella relató que tras ser diagnosticada no presentó otros síntomas , mas allá de una persistente tos y sus problemas para respirar.

“Este es en tema de este virus no tiene tratamiento. No hay vacuna, no hay cura. Cada uno reacciona diferente” Odalys Ramírez

En su transmisión Odalys Ramírez reveló que luego de dar a conocer que había sido diagnosticada con Covid-19, muchas personas la juzgaron, incluso gente cercana la critico por hacer pública su enfermedad.

“En el momento que di la noticia, sí fue muy duro y desilusionante ver comentarios de gente que me conocen y con las que convivo, gente cercana, me dolió tanto, me sentí juzgada, criticada; cuando yo sabía que lo estaba haciendo bien, que mi obligación era decir lo que me había sucedido” Odalys Ramírez

Durante su transmisión en vivo, la conductora confesó que el aislamiento ha sido una de las cosas más difíciles a las que se ha tenido que afrontar, sin embargo, el realizar yoga y meditación le ayudaron a mantenerse fuerte.

“Es un tema súper duro de manejar” Odalys Ramírez

Odalys Ramírez puntualizó que a los tres pequeños no se les realizó la prueba de coronavirus, sin embargo, tuvieron que cumplir con las indicaciones del médico y fueron tratados como si hubieran sido diagnosticados con el virus, aunque ninguno presento síntomas.