Nickelodeon podría revivir a los ‘Rugrats’ y ‘Hey Arnold’

De acuerdo con informes, Nickelodeon está considerando seriamente revivir series clásicas entre las que se encuentran los “Rugrats” y “Hey Arnold”

"Estamos analizando nuestra biblioteca para traer de vuelta ideas, shows que fueron amados, en una manera nueva y fresca", dijo a Variety Russell Hicks, presidente de contenido y desarrollo.

"Nos estamos preparando para traer de vuelta algunas series de las que nos han dicho varias veces que quieren que traigamos de vuelta", agregó.

De momento no se han confirmado los programas que revivirán pero también se habla de You Can't Do That on Television y Victorious.