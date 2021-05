El mundo de la música y la televisión se encuentra de luto luego que se diera a conocer la noticia del fallecimiento de Allee Willis. La compositora de 72 años fue la coescritora I’ll be there for you, el reconocido tema de la serie Friends.

De acuerdo con los reportes médicos, Allee Willis murió de un paro cardíaco el pasado 24 de diciembre a los 72 años de edad. Su compañera Prudence Fenton compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram para recordar a la desaparecida compositora.

“Descansa en Boogie Wonderland, 10 de noviembre de 1974 – 24 de diciembre del 2019”, escribió Fenton. En la cuenta de Instagram de Allee Willis también se compartió una imagen con la noticia de su fallecimiento, y que en solo unas horas superó las dos mil reacciones.

Ganadora de varios premios en la industria musical

Willis inició su carrera a finales de los años 70, cuando colaboró con la banda Earth, Wind & Fire para escribir el éxito September y Boogie Wonderland. En 1985 ganó el Grammy por su colaboración en la banda sonora de Beberly Hills Cop.

Fue hasta el 2018 cuando la originaria de Detroit fue reconocida para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores. Sin embargo, el tema que le dio más reconocimiento fue el de la exitosa serie Friends, titulado I’ll be there for you .